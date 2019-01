Il Foglio mette in prima pagina la bandiera Ue. Ecco la servitù volontaria

Da ieri il rotocalco turboliberista "Il Foglio" espone in prima pagina la bandiera dell’Unione Europea. Ogni giorno, dunque, come in un programma di rieducazione distopico, i lettori del rotocalco verranno ortopedizzati in senso global, liberal ed eurocratico. Dacci oggi la nostra Unione Europea quotidiana. Così recita il principale comandamento della religione degli euroinomani. Il direttore del rotocalco spiega il perché della sua scelta, con ragioni che compendio nella nota formula di La Boétie: servitù volontaria.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).