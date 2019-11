Il neoprogressista liberista è il nichilista contemporaneo

Nel tempo della falsità universale, ribadire l'ovvio ha una valenza che, senza esagerazioni, può dorsi rivoluzionaria. Il rispetto delle identità e delle tradizioni altrui, che è di per sé giusto, non può in alcun caso comportare l'abbandono delle proprie. Il problema reale oggi non è chi ancora abbia una sua identità forte e ben definita. Il problema, invece, è chi non ha un'identità e vuole imporre anche agli altri di non averla. Tale è il profilo del nichilista contemporaneo, ossia del neoprogressista liberista. Che liquida l'identità come pericolosa e si batte per la dis-identificazione globale e globalista. Dietro l'arcobaleno oggi imperante si nasconde sempre la tonalità grigia del nichilismo relativistico della civiltà dei mercati.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).