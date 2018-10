Il nuovo ordine mondiale globalizzato ci vuol rendere tutti migranti

In prima serata nella trasmissione turbomondialista di Fabio Fazio il messaggio passato è forte e chiaro: il profilo interessante, l’unico all’altezza del nuovo ordine mondiale globalizzato, è quello del migrante. Che il capitale finge di voler accogliere e integrare (vedi Riace), e che in realtà è il nuovo profilo antropologico ideale dell’homo globalis senza cittadinanza e senza radicamento, schiavo ideale della mondializzazione infelice. La trasmissione, con il suo elogio della figura del migrante, era in pari tempo una velata accusa al cittadino italiano del ceto medio e della classe lavoratrice, reo di essere ancora radicato e cittadino, di “vivere al di sopra delle proprie possibilità”. L’obiettivo – ça va sans dire – non è rendere i migranti come noi, ma noi come i migranti: in mobilità perpetua (perché condannati all’erranza) e cittadini del mondo (perché privati di ogni cittadinanza). Stanno plasmando il nostro immaginario: “siate tutti migranti! Abbasso i radicamenti nazionali e la vecchia stabilità borghese-proletaria! Cogliete le chances della mondializzazione!”.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).