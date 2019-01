Il ritorno in campo di Berlusconi? Docile servitore dei suoi aguzzini

Berlusconi, “mi candido alle Europee per responsabilità”. Berlusconi fu destituito da un colpo di Stato finanziario voluto dalla UE nel 2011. E ora torna in campo “per responsabilità”, cioè per amore verso i suoi aguzzini, di cui ora è docile servitore. Farebbe ridere se non facesse piangere. Le sinistre traditrici di Marx hanno per venti anni coperto di odio Berlusconi. Ora, invece, lo amano, perché in lui vedono un altro sé: un docile difensore della UE e degli interessi del mondialcapitalismo, un fermo nemico di ogni anelito nazionale-popolare di riscatto dal basso e del basso.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).