Immigrazione? No, deportazione di massa celebrata da cosmopoliti e libertati

Così in questi giorni sui principali quotidiani: "Cronaca Reggio Calabria, pagavano i braccianti meno di un euro a ora per lavorare dall’alba al tramonto: cinque arresti" ("Il fatto quotidiano"). "Aprite i porti!", grida il padronato cosmopolita no border. E gli fa eco la Sinistra del Costume di completamento, libertaria e fucsia. Verrà un giorno in cui sarà chiaro a tutti cosa realmente si nascondeva nei processi di immigrazione di massa voluti dalla Destra liberista del Danaro e difesi dalla Sinistra libertaria del Costume.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).