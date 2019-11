Intellettuali del nostro tempo? Stupidi. Il vero fascismo è il capitalismo

Ne sono certo. Questa fase storica verrà ricordata anche per una folta schiera di intellettuali che, per stupidità o tradimento, hanno lottato contro il fascismo assente e, insieme, legittimato le politiche liberiste come democratiche e non fasciste. L'aveva già detto Pasolini: il potere non è più clerico-fascista, ma edonista, consumista, in una parola liberista. Chi combatte il primo, che non c'è più, senza dire nulla sul secondo, che prospera, è un utile servo del potere. Il fascismo è tornato: è lo squadrismo fucsia e arcobaleno degli antifascisti in assenza di fascismo, che diffamano come fascista chiunque non sia allineato col verbo unico politicamente corretto ed eticamente corrotto. Di modo che il dissenso sia stigmatizzato, silenziato e all'occorrenza represso in nome dell'antifascismo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).