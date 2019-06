Iran bersaglio prescelto dall'imperialismo atlantista

Attacco alle navi nel Golfo dell'Oman, Trump accusa l'Iran: "C'è la loro firma". Nihil novi sub sole. È la solita storia, già descritta da Fedro nella sua intramontabile favola sul lupus e sull'agnus. È la voce del lupo famelico, che cerca e, di più, si inventa ad hoc il casus belli per poter giustificare e fare apparire doverosa l'aggressione preordinata. L'Iran, lo sappiamo, è un bersaglio prescelto da tempo dall'imperialismo atlantista. Perché? Perché l'Iran è uno Stato sovrano forte e non asservito a Washington. Che, per ciò stesso, Washington non può accettare in alcun modo. Per questo, presto o tardi, la monarchia del dollaro aggredirà l'Iran. Forza Iran, siamo con te.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).