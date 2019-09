Italia? Un Paese strano, Bellanova criticata per il vestito ma non per il Ceta

È un Paese davvero strano l'Italia. È un Paese in cui uno scrittore esaltato a reti unificate dai pretoriani del pensiero unico può tranquillamente prodursi in affermazioni come la seguente: "Oggi avrei fatto saltare i denti a parecchi leghisti". Sembra la frase livorosa di un qualsiasi squadrista in camicia nera e invece l'ha detta uno scrittore del coro virtuoso della brigata fucsia politicamente (e cromaticamente) corretta.

Ma l'Italia è un Paese strano. Un Paese in cui, mentre gli sciocchi criticano il vestito del ministro dell’agricoltura Teresa Bellanova, il ministro riapre il tavolo sul CETA. Il CETA punta a colpire il modello agricolo locale e i diritti dei lavoratori.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).