"L'Espresso" schierato contro i popoli. Le sinistre lottano per l'imperialis

Come diceva Gadda, il pronome "Io" è sempre il più sgradevole da usare. E, non di meno, talvolta è necessario. Sul noto rotocalco turbomondialista "L'Espresso", è apparsa ieri, con intenti canzonatori, e con tanto di foto, la mia frase secondo cui Gheddafi nel 2011 morì da patriota come Che Guevara. Per "L'Espresso" è la frase peggiore della settimana. Certo, perché "L'Espresso" è saldamente schierato dalla parte dell'imperialismo e contro i popoli che gli resistono. Per loro bombardare la Libia era giusto e buono. Sorprende sempre vedere come le sinistre, nel tradire Gramsci, siano disinvoltamente passate dalla lotta contro il capitale a quella per il capitale, dalla lotta contro l'imperialismo a quella per l'imperialismo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).