L'Fmi boccia l'Italia? E' una buona notizia. Ma Repubblica lancia l'allarme

Così titola il rotocalco turbomondialista "La Repubblica", dando credito e visibilità massima, more solito, al sistema strutturalmente non democratico del mercato: "anche l'Fmi taglia la stima dell'Italia e punta il dito contro l'incertezza politica". Il Fondo Monetario Internazionale - già si sapeva - non apprezza l'attuale governo italiano. Ciò, per inciso, è una spia che segnala che il governo italiano sta agendo bene, in direzione contraria rispetto ai desiderata astrattamente dei mercati e concretamente della classe dominante globalfinanziaria. Ma per i padroni del discorso e per i menestrelli del potere i mercati hanno sempre ragione: vanno ascoltati, assecondati e serviti con cadaverico servilismo. Sicché per questi bardi al servizio del capitale è degno di essere schernito e avversato tutto ciò che non è affine all'efficiente ordine non democratico dei mercati.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).