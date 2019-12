La banana con scotch di Cattelan coglie la bruttezza dei nostri tempi

Si discute molto, in questi giorni, della banana con scotch dell'artista Cattelan. Se ne discetta con sentimenti contrastanti, che spaziano dall'elogio entusiastico al disprezzo sovrano. In termini generali, ci pare che l'opera, nella sua bruttezza, ben colga la bruttezza dei nostri tempi, che hanno stoltamente voltato le spalle all'ideale greco della misura e dell'equilibrio. La nostra - pensate un po' - è l'epoca in cui l'arte inscatola gli escrementi, raffigura gli orinatoi e, dulcis in fundo, celebra le banane.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).