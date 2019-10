La Chiesa non è merce di scambio ma il Papa è piegato al capitale

Il cardinale Maradiaga: “Il Vaticano non farà crac, vogliono colpire il Papa. Che il fanatismo dell'economia di mercato abbia dichiarato guerra al cristianesimo è vero. Se tutto deve diventare merce, non può sopravvivere uno spazio del sacro e del divino che non sia mercificabile. Resta da capire cosa farà Bergoglio. Come Ratzinger abbandonerà il soglio pontificio? O addirittura saprà opporsi eroicamente al nichilismo della mercificazione imperante? Per ora, invero, pare che Bergoglio si sia piegato al fanatismo del capitale, prestando troppo spesso ascolto al Vangelo di Soros e abbandonando il messaggio cristiano. Ma non è mai detta l'ultima parola.





Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).