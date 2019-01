La sinistra italiana fa staffetta su Sea Watch. Mai in fabbrica tra gli operai o tra i precari

La situazione appare ogni più giorno più tragica e, insieme, meno seria. Ecco l'ultima, patetica uscita delle sinistre fucsia al servigio del capitale global-elitario. Delrio, "staffetta su Sea Watch". Mai in fabbrica tra gli operai o tra i precari. Mai. Quasi provassero orrore per i lavoratori, rei di essere populisti e xenofobi, insensibili alle sfide della mondializzazione sans frontières. Eccola, la Sinistra traditrice delle classi lavoratrici. E lo schema è ancora una volta suffragato. La Destra liberista deporta migranti da sfruttare (e da usare come pallottole sparate in fronte ai suddetti lavoratori), la sinistra libertaria la supporta aprendo porti e difendendo la "libera circolazione". In ciò rivelando, una volta di più, la propria patetica è imperdonabile subalternità al capitale vincente.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).