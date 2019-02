Gilet gialli, torna lo spirito del 1789. Ma il sistema vuole delegittimarlo

"Ancora caos Gilet gialli: proteste e scontri nel centro di Parigi". Così sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico. Noi invece diciamo senza esitazioni: lunga vita alle giubbe gialle, eredi dello spirito rivoluzionario del 1789. Il sistema mediatico cerca in ogni modo di screditarle, come sempre fa per delegittimare ogni reale contestazione dell'ordine egemonico. Dobbiamo sempre tenere a mente le parole che seguono: "Quando c'è la soluzione, il sistema agisce per renderla impraticabile" (Marcuse, "L'uomo a una dimensione").

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).