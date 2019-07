Lampi del pensiero

Lunedì, 22 luglio 2019 - 09:41:00 Landini chiede legge su eutanasia. Ma i sindacati non lottavano per il lavoro? Lampi del pensiero di Diego Fusaro/ Un tempo i sindacati lottavano per i lavoratori e per i diritti sociali ora si occupano di uteri in affitto di Diego Fusaro