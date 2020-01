Lavorare 4 giorni a settimana, 6 ore al giorno.Ottima proposta dalla Finlandia

Arriva dalla Finlandia una splendida proposta della premier: lavorare 4 giorni a settimana, 6 ore al giorno. Ottima proposta, finalmente. Più vita, meno tempo dedicato alla crescita economica. È un primo, importante passo per uscire dal paradigma folle della crescita a tutti i costi, che a sua volta rinvia alla volontà di potenza illimitatamente autopotenziantesi come fondamento del tecnocapitalismo. Che sia il primo passo in vista di un mutamento radicale di paradigma e in vista dell'esodo dalla gabbia del capitalismo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).