Le banche vogliono spingere l'Italia nell'abisso e Repubblica sposa la linea

Così senza perifrasi e senza nemmeno l'ombra di una possibile problematizzazione critica, scrive il rotocalco turbomondialista "La Repubblica": "Allarme banche: Italia partecipi di più a Unione Europea, da nazionalismo rischio Argentina". Come se tutto ciò fosse normale. Come se fosse fisiologico e naturale il fatto che le banche dettino l'agenda alla politica, decretando cosa lo Stato deve o non deve fare. Le banche spingono per rendere l'Italia ancora più euroinomane, ancora più vincolata alla presa mortifera del sistema euro. Insomma, spingono per farci precipitare nell'abisso.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).