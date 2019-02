Reddito cittadinanza, paura delle imprese. La spinta ad alzare i salari

L'aedo della mondializzazione liberista, Tito Boeri, ci spiega che il reddito di cittadinanza è troppo alto. Fa concorrenza sleale a chi, lavorando, prende magari 500 euro al mese. L'inganno della classe dominante è presto svelato: anziché alzare i salari, vogliono abbassare o togliere il reddito di cittadinanza. Il quale svolge una ottima funzione per il lavoro: costringe il capitale ad alzare i salari. Chi non lo capisce, o è ottuso o è in cattiva fede.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).