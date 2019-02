Lega, politica estera sbagliata. C'è un triplice errore: dal Venezuela a...

La politica estera della Lega è sbagliata completamente, tutta da rifare. Taccio per carità di patria sulle sanzioni alla Russia. Rinfacciate al Pd, le hanno rifatte anche i leghisti tali e quali. L'errore della Lega in politica estera è per ora triplice. In primis, il sostegno a Israele. In sedundis, l'appoggio a Bolsonaro in Brasile (Bolsonaro non è sovranista, ma servo degli Usa e di Israele, nonché turboliberista). Infine, l'appoggio al colpo di Stato atlantista contro Maduro in Venezuela. Maduro è a capo di uno Stato sovrano nazionale, patriottico e socialista. Putin lo appoggia appieno.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).