Liliana Segre strumentalizzata dai padroni del discorso

Lo affermo senza perifrasi. E senza pagare pegno all'egemonico pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto, id est al nuovo ordine mentale di completamento ideologico del nuovo ordine mondiale classista turbocapitalistico. Non sono mai stato fascista in vita mia. Di più, se fossimo negli anni 30, sarei fieramente antifascista con Gramsci. Il fascismo oggi è incarnato dal fetido liquame fucsia e arcobaleno, dagli squadristi fucsia che in nome dell'antifascismo usano i metodi squadristi del fascismo. Si veda, a tal riguardo, la bieca strumentalizzazione che i padroni del discorso stanno facendo di Liliana Segre per manganellare liberamente chiunque dissenta rispetto al nuovo ordine mentale politicamente corretto ed eticamente corrotto.

SSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).