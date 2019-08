Littizzetto e Fazio dai loro panfili si fanno paladini dei "porti aperti"

"Porti aperti", dicono con voce roca la cabarettista sabauda Littizzetto, l'araldo arcobalenico Fazio, il bardo cosmopolita dalla puntuta testa nuovayorkese: quelli che, per intenderci, nei loro palagi e nei loro panfili mai nemmeno incroceranno per caso la miseria. Tanto paga per tutti la classe lavoratrice, che così vedrà ulteriormente abbassarsi le condizioni di esistenza. Il tempo è galantuomo. Verrà il giorno in cui ci ricorderemo dei paladini dei "porti aperti" e del "salviamo vite in mare" come degli squallidi negrieri del nuovo millennio, come degli abominevoli apologeti del nuovo colonialismo capitalistico e delle deportazioni di schiavi.





Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).

