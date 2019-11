Lula fuori dal carcere, così il Brasile torna a sperare

È davvero un'ottima notizia la scarcerazione, in Brasile, di Lula. Il leader socialista ha subito un colpo di Stato analogo al nostro Mani Pulite del 1992. Un colpo di Stato giudiziario, creato ad hoc per rovesciare in modo extraparlamentare un governo democraticamente eletto. Per di più un governo gloriosamente socialista.

È ora da auspicare che Lula torni in forze, riconquisti democraticamente il consenso e l'egemonia. E, non in ultimo, che mandi a casa il pagliaccio Bolsonaro, osceno liberista senza dignità, servo di Usa e Israele.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).