M5S-Pd come Mario Monti. Non confondiamoli con il comunismo

Il vicedirettore del "Giornale" diceva ieri sera, con una certa sicurezza, che con 5Stelle e Pd sta tornando il comunismo. Egli confonde, invero, il nobile rosso del lavoro con il ridicolo fucsia della new left arcobaleno. Del resto, Trump che benedice Conte può forse essere un comunista? Adesso, poi, si torna a parlare di patrimoniale. E voi pensate che una simile nefandezza sia comunista? La voleva Mario Monti, l'uomo dei mercati finanziari, il fiduciario del capitale no border. È comunista? Certo che no. La patrimoniale è voluta dalla classe dominante liquido-finanziario per massacrare i già martoriati ceti medi. Comunista, nel senso più nobile, sarebbe semmai ipertassare i capitali finanziari e i colossi come Facebook e Amazon, tra gli altri.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).