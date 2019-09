M5s-Pd, il governo dell’élite per l'élite. Infatti hanno il sostegno di Monti

Per quanti ancora non avessero capito qual è il reale indirizzo del nuovo governo giallofucsia, basti ricordare quali saranno, tra le altre, le sue priorità: "tassare merende e bancomat". È chiaro come il sole. Per quanti abbiano onestà e coraggio per vedere la realtà così come essa si esibisce. Il governo giallofucsia è il governo dell’élite per l'élite. E lo rivela colpendo subito senza pietà il popolo.

Mica tassano le transazioni finanziarie, i signori del big business e i colossi dell'e-commerce. No. Colpiscono i ceti deboli. Non ne siete convinti? Vi fornisco, allora, un ulteriore esempio del reale indirizzo del governo. "Il nuovo esecutivo segue le mie linee": parola di Mario Monti, aula del Senato, 10 settembre 2019. Serve altro per capire la funzione reale del governo giallofucsia?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).