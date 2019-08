M5s-Pd, un governo contro il popolo. Decide Rousseau? No, l'élite globalista

Ormai è fatta. Non si torna al gialloverde, né si va alle urne. No. Si passa direttamente al governo giallofucsia di 5Stelle e Pd. Aveva, dunque, ragione Voltaire con il teorema antileibniziano del peggiore dei mondi possibili. La "lealtà all'Unione Europea", che il Pd ha chiesto e il 5Stelle ha accettato, significa massacro dei lavoratori, austerità depressiva, tutela dei più forti. Significa governo del padronato cosmopolitico. Contro il popolo.

L'opposto del gialloverde, dunque. La piattaforma Rousseau, consultata per sapere financo quante volte è lecito andare in bagno, non è stata consultata per capire che cosa realmente pensasse il popolo dei 5Stelle sulla possibilità di governare con il Pd. Ed è abbastanza chiaro il perché. Perché la decisione non spetta al popolo. È dell'élite per l'élite.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).