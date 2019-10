Lampi del pensiero

Domenica, 13 ottobre 2019 - 10:37:00 M5S, Zingaretti come il gatto e la volpe. Il disegno di annientare i grillini E ora Zingaretti spinge per annichilire in via definitiva il 5Stelle. Qui si parrà, una volta per tutte, la nobiltà del partito di Casaleggio