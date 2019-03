Macron da Fazio, una domanda sui curiosi finanziamenti da Soros e Rothschild?

Questa sera, in prima serata, l'aedo del Verbo unico politicamente corretto Fabio Fazio intervisterà Macron, prodotto in vitro dell'élite Rothschild. Secondo voi gli chiederà conto dei curiosi finanziamenti avuti da Soros e da Rothschild? Gli domanderà della violenta repressione a colpi di manganello delle giubbe gialle? Ancora, gli chiederà conto delle sue vili offese all’Italia e degli sconfinanenti a Bardonecchia? E del colonialismo economico francese in Africa con il franco africano? O, in modo opposto, l'ortopedizzatore cosmopolitico e liberal Faccio incenserà Macron con impeto di lirico servilismo, manco fosse Napoleone? Lo scopriremo presto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).