Macron e cosmomercatisti, tremate! La rivolta dei popoli d'Ue è iniziata

Macron, prodotto in vitro dall'élite turbofinanziaria in area gallica, marionetta eterodiretta dei Rothschild, dramatis persona del capitale liquido-speculativo sradicato e sradicante, è a te che ci rivolgiamo senza ambagi, a te e alle tue pavide coorti di pusillanimi operanti a distanza dalle brume di Bruxelles. Principiate a tremare! La rivolta è iniziata! È solo l'inizio. I popoli d'Europa e le classi lavoratrici non sono disposti ad accettare oltre le vostre nefandezze in nome del dio mercato. Il fuoco della rivolta antimondialista è divampato. Tremate, cosmomercatisti senz'anima!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).