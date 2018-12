Manovra, Bonino contro i senatori M5s. Invece Soros e i turbocapitalisti apolidi amici di Emma...

Manovra, così la serafica vestale dei mercati, Emma Bonino, si rivolge ai senatori M5s: "Non avete senso delle istituzioni". E si commuove pateticamente in Aula. Invece Soros e i turbocapitalisti apolidi amici della Bonino sono i sommi difensori della democrazia... se per democrazia intendiamo l'autogoverno dei ceti dominanti e il plebiscito dei mercati apolidi liquido-finanziari. La Bonino e i Radicali, ora "+Europa", sono il partito del capitale e della sua modernizzazione mercatistica delle esistenze.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).