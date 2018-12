Manovra, Delrio: "Il Pd in piazza". Ma è semivuota: o partigiano, portali via

Ieri il Pd è sceso in piazza. All'esterno della Camera dei Deputati, si è svolta la manifestazione del partito di rappresentanza dell'élite turbomondialista - sì, quello che ha tradito Gramsci nella lettera e nello spirito - contro le misure contenute nella legge di bilancio. Così ha sentenziato Delrio (colui che l'estate scorsa si distinse per il patetico urlo "Piersantiiii") : "Inizia un anno di mobilitazione nelle piazze". Peccato che la piazza del Pd fosse, anche questa volta, semivuota. E anche questa volta il solo commento opportuno, al cospetto della piazza semideserta, pare essere il seguente: o partigiano, portali via!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).