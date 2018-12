Manovra, giubbe blu di Forza Italia al servigio dell’Unione Europea

Si può sempre fare peggio. Anche quando, in effetti, pare che il fondo già sia stato toccato. Non ne siete sicuri? Ve ne offro un praticissimo esempio, per quanto deplorevole esso sia in sé.Dopo le patetiche magliette rosse dei bardi cosmopoliti degli attici di Nuova York (sempre e solo a sostegno di cause compatibili e, di più, organiche rispetto al rapporto di forza egemonico), ecco ora le risibili giubbe blu di Forza Italia, al servigio dell’Unione Europea e del capitale global-elitario. Con ciò, Berlusconi si riconferma allineato con il Signore globalista contro il Servo nazionale-popolare precarizzato.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).