Manovra, l'Ue vuole che il governo italiano si inginocchi. Ora di resistere

"Trattativa sul deficit, due miliardi di dubbi. Per la Ue la manovra non è ancora coperta". Così titola il rotocalco turbomondialista "La Repubblica", che come sempre parteggia nemmeno troppo velatamente per l'Unione Europea contro l'Italia. Ormai l'abbiamo capito. L’Unione Europea non accetterà la manovra fintantoché l'Italia non si sarà inginocchiata, riconoscendo la superiore auctoritas dei tecnocrati repressivi delle brume di Bruxelles. Qui si parrà la nobilitate del governo, la sua capacità di resistere e di dire di no.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).