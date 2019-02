Marattin (Pd) alza le mani sul collega M5s. Ecco il ritorno del fascismo

Ed ecco l'ultima. La apprendiamo con un sentimento anfibio tra divertimento e rassegnazione. Riguarda la denuncia, avvenuta ieri, ad opera del Movimento Cinque Stelle: “Marattin (Pd) ha alzato le mani su un nostro deputato”. Sic. Il signor Marattin, colui che poche settimane addietro, tesseva le lodi dell'operato francese in Africa con il franco africano, ora si distingue in questa inedita maniera. Che è, poi, documentata da un video facilmente rintracciabile in rete. Che dire? Se, come taluni dicono, sta tornando il fascismo, ebbene esso si è reincarnato nell'atteggiamento di certi antifascisti. Commento l'operato di Marattin canticchiando ancora una volta tra me e me: "O partigiano, portalo via!".

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).