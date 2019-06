Marco Rizzo premiato dagli elettori. Fa apparire vigliacche le sinistre fucsia

A sinistra i voti sono in caduta libera. E non v'è da stupirsi. Se la sinistra odia il popolo dei lavoratori, il popolo dei lavoratori risponde con sentimento eguale, odiando le sinistre fucsia e arcobaleniche, amiche del padronato cosmopolitico sans frontières. Ecco che i soliti pagliaccetti filobancari sono ancora fermi al più Europa, più cosmopolitismo, più arcobaleno: spacciano il cosmopolitismo liberista per internazionalismo proletario. E senza dignità servono i padroni, gli incappucciati della finanza. Ordunque, v'è un unico partito che, in quell'area, difende il lavoro ed è per l'uscita da euro, UE e Nato: il partito comunista di Marco Rizzo. Il solo partito fieramente marxista e leninista, rosso, che rivendica con orgoglio la falce e il martello, le parole e i simboli del comunismo. Onore a Marco Rizzo, alla sua coerenza, che fa apparire tanto più ridicole e vigliacche le sinistre fucsia serve dei padroni cosmopoliti. Le elezioni europee hanno premiato Rizzo: +120 % circa per il suo partito, che si oppone fieramente al nuovo ordine globale e che unisce il patriottismo comunista (patria o muerte!) alla sacrosanta lotta contro il cosmopolitismo del mercato.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).