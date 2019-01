Matera, l'elogio stonato di Proietti alla mondializzazione

A Matera è iniziato il festeggiamento, da ieri è Capitale europea della cultura. Questa è, finalmente, una buona notizia. Per Matera e per l'Italia tutta. Che torna, così, a essere riconosciuta per quello che realmente è: la culla dell'Europa e dell'occidente, l'ultimo baluardo di resistenza, forse, rispetto alla tetra omologazione di massa - detta globalizzazione -, che include neutralizzando e dissolvendo le differenze. Peccato per il discorso d'apertura di Proietti: un elogio sperticato della mondializzazione...

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).