Mattarella parla di pace e rispetto. Ma si dimentica le bombe in Serbia

Il presidente Mattarella ci esorta ad amarci e a volerci bene. Così nel discorso a reti unificate di fine anno. Un discorso ambizioso, centrato sull'idea di pace e di rispetto. Valori sacrosanti, non v'è dubbio. Peccato che nel 1999 Mattarella fosse Vicepresidente del Consiglio con delega ai servizi segreti nel governo di D'Alema: governo che in quel 1999 bombardò senza pietà la Serbia di Milošević, con centinaia di morti civili. Quel bombardamento fu deciso da Washington. Obiettivo? Abbattere lo Stato serbo, socialista e resistente al nuovo ordine mondiale. E creare in Kosovo la più grande base Usa in Europa.

