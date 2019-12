Maurizio Martina elogia le Sardine. Il vuoto è ciò che le accomuna al Pd

Così a proposito delle sardine parlò non Zarathustra, ma Martina del Pd: “Sono ossigeno puro, ma ora passino dalle città alle periferie”. Vi sarebbe da ridere, se non vi fosse da piangere. Il vuoto cosmico è la sola immagine in grado di restituire una chiara idea dell’immaginario delle sinistre fucsia, traditrici di Marx e di Gramsci. Le sardine, con le loro battaglie prive di sostanza, rappresentano la contestazione ideale che piace al potere e che ad esso giova. Non stupisce, allora, che anche il Pd, il partito più sistemico e filobancario che vi sia, le celebri a piè sospinto. Il vuoto è ciò che caratterizza entrambi, Pd e Sardine.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).