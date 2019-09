"Fine vita e ius culturae priorità". E intanto i lavoratori fanno la fame

Così parlò non Zarathustra, ma il fucsia Giuliano Pisapia, già sindaco di Milano: "Fine vita e ius culturae leggi da fare subito, il M5S dimostri di aver cambiato strada". Queste le solite (e ormai note anche ai muri) priorità delle sinistre arcobaleniche, le più amate dai padroni di tutto il pianeta. A ben vedere, già che ci sono, gli araldi della new left fucsia potrebbero mettere anche il diritto di caccia aperta contro i lavoratori, tanto è l'odio che le sinistre fucsia provano per la classe lavoratrice e i ceti popolari. In ciò sta la demofobia delle sinistre traditrici di Marx, le quali in ogni modo ostentato il loro odio verso il popolo e verso i lavoratori.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).