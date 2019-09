Mentana, dalla parte del padronato cosmopolitico

"Open" è il rotocalco ormai noto, fin dal nome per il suo posizionamento saldamente dalla parte del padronato cosmopolitico e dei desiderata della global class dominante. Primo tra questi desiderata è appunto la openness, l'apertura di tutto, di modo che il mondo intero diventi un mercato con libera circolazione delle merci e delle persone mercificate. Suddetto rotocalco fa un articolo contro il sottoscritto: "«Utili acefali al servizio della classe dominante»: Fusaro attacca i manifestanti del global climate strike". Lo rilancia Mentana, il Mercurio dell'informazione che dà sempre ragione all'ordine costituito e, in questo caso, alle proteste che l'ordine costituito diffonde e difende. "C'è chi dice no, con la consueta umiltà". Così commenta il maratoneta dell'informazione allineata con l'interesse della global class dominante. Esatto, caro Mentana. V'è chi dice no, e sempre lo dirà dinanzi al potere e alle sue angherie. Condannare il manganello vecchio stile è giusto, caro Mentana: a patto che non diventi un alibi per accettare il manganello arcobalenico del nuovo potere, magari attaccando chi non lo accetti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).