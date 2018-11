"Merkel-Macron, principi feriti dell'Ue". Repubblica sempre fedele ai potenti

"Merkel e Macron, i principi feriti che difendono il castello d'Europa". Questo il titolone strappalacrime sulla prima pagina di oggi del rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato europeista e dell'odio organizzato verso lo Stato sovrano democratico italiano. Così seguita il surreale articolo, con timbro squisitamente orwelliano: "sembravano a prima vista due sovrani assediati nei loro stessi castelli, seduti su un trono che sentono ormai insidiato, Angela Merkel ed Emmanuel Macron ieri a Berlino: con gli eserciti invasori ormai accampati ben dentro il regno". Insomma, il rotocalco turbomondialista non perde occasione per rivelare la propria subalternità al capitale cosmopolitico e la propria fedeltà ai potenti, quand'anche ciò si traduca - come puntualmente avviene - nell'odio organizzato verso l'interesse nazionale dell'Italia.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).