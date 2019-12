Mes, l'ennesimo strumento del liberismo targato UE per massacrare i popoli

In sintesi estrema, il MES è l'ennesimo strumento del liberismo targato UE per massacrare i popoli europei. La sua funzione è triplice. 1. Esso serve a creare indebitamento mediante aiuti assassini, che vincolano il Paese che di essi si avvale. 2. Il Paese indebitato perde in tal guisa la propria sovranità politica : dovrà ora eseguire le riforme imposte dalla Bce in senso liberista e privatizzatore. 3. Serve a mettere le mani sui risparmi degli italiani come extrema ratio per saldare il debito assassino con la Bce.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).