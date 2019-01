Migranti, caporalato a Cremona: l'ennesima vittoria del capitalismo

Ed ecco l'ennesima conferma. A Cremona, questa volta. Migranti pagati 3 euro l'ora, costretti a lavorare in condizioni degradanti e in assenza di qualsivoglia rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

L'avete capito ora perché il capitale e la sua classe di riferimento amano l'immigrazione di massa e anzi la favoriscono coi loro barconi privati? È chiaro. Per avere schiavi disponibili da sfruttare in ogni modo, ma poi anche per poter abbassare in generale i costi del lavoro e le condizioni della classe lavoratrice nel suo complesso. Benvenuti nella globalizzazione capitalistica!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).