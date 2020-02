Migranti, deportazione di massa: il padronato vuole schiavi a basso costo

Immigrati, col governo giallofucsia gli sbarchi sono sestuplicati. Sempre la stessa storia. "Porti aperti", gridano le sinistre fucsia arcobaleniche. Per accogliere e integrare? No, perché "porti aperti" è in verità il programma del padronato cosmopolitico per avere schiavi a basso costo e per abbassare diritti e salari per tutti. Non è immigrazione di massa. È deportazione di massa, voluta dai padroni e celebrata dai loro utili idioti color fucsia.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).