Migranti, Destra del Danaro e Sinistra del Costume unite nell'inganno

Torna l'emergenza migranti. Vi è chiaro l'inganno? La Destra del Danaro deporta africani da sfruttare e con cui abbassare le condizioni generali del lavoro. La Sinistra del Costume, abbandonata la lotta di classe e divenuta serva, dice con le lacrime agli occhi che bisogna accogliere e aprire i porti. E intanto il bardo cosmopolita, che non ha mai speso una parola per le classi lavoratrici, pontifica dal sontuoso attico di Nuova York, sempre in difesa dei desiderata dei dominanti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).