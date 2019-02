Migranti? Il nemico non sono loro, ma chi li deporta e chi giustifica

L'ho detto e lo ridico. Il nemico non sono i migranti, ma chi li deporta per sfruttarli, per colpire la classe lavoratrice e per creare guerre orizzontali tra gli ultimi. Il nemico è chi sradica e deporta gli africani (Destra liberista del Danaro) e chi giustifica questi nefandi processi (Sinistra libertaria del Costume). Così parlò la signora Kyenge: “Nei prossimi 30-40 anni l’Europa avrà bisogno di almeno 50 milioni di immigrati, minimo. Alcuni territori devono essere rigenerati. Quei territori devono vivere, l’economia deve andare avanti. Bisogna saper guardare oggi al domani. Quindi dico 50 milioni… minimo“. Quod erat demonstrandum. Non è immigrazione, è deportazione. E' l'Europa - meglio, la classe dominante d'Europa - che ha bisogno di "risorse" da sfruttare per la sua economia, per abbassare i salari e sfruttare senza pietà gli africani deportati.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).