Migranti, Papa Francesco e il Vangelo secondo Soros

Così si è espresso il pontefice: "bene Global Compact, solidarietà verso migranti". Sembrano surreali parole tratte non dai Testi Sacri, ma dal nuovo Vangelo secondo Soros. Si tratta della Bibbia del turbomondialismo no border, che ha sostituito lo Spirito Santo con il dogma dell'immacolata libera circolazione. Lo chiariamo per l'ennesima volta, ad nauseam. Il Global Compact non mira a difendere i migranti, ma a favorirne la deportazione in vista del loro sfruttamento e in vista del generale abbassamento delle condizioni delle classi lavoratrici.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).