Migranti assunti per combattere il caporalato. E i giovani italiani?

Migranti 'risorsa' della Princes: “Con la Caritas sosteniamo il lavoro etico nella filiera del pomodoro”. Questa la spiegazione. Umanitarismo allo stato puro, si sarebbe tentati di dire a tutta prima. Ma è davvero così? Quel che è certo è che a Foggia, col picco di disoccupazione giovanile più alto, si assumono migranti per rispondere al caporalato. Sarei curioso di sapere quali le condizioni salariali proposte. Sarei altresì curioso di sapere perché i giovani nostrani non godano di alcuna compassione, di alcun rispetto. Perché? La risposta l'avrete se, con Marx, vi chiederete quale sia il tipo di lavoro più vantaggioso per la classe dominante.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).