Migranti, Saviano e il tweet pro-Carola. Un cinguettio dall'attico di New York

Così cinguettò il bardo cosmopolita dal sontuoso attico di Nuova York, l'arcobalenico Roberto Saviano: "Carola, hai obbedito alla legge degli Uomini, gli stessi Uomini che più di 70 anni fa seppero scacciare nel buco nero della storia quelli che oggi rialzano la testa. Grazie per aver messo il tuo corpo in questa battaglia di civiltà". No, caro bardo cosmopolita delle titillevoli aragoste. La signorina Carola ha obbedito alla medesima legge cui obbedisci tu, d'in su la vetta dello attico cerimonioso di Nuova York: la legge del capitale. Quella per cui le sofferenze degli operai della Whirpool di Napoli non valgono una sola vostra protesta.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).