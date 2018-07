Mondiali 2018, la bugia della Francia multietnica: è schiavismo mondialista

"La Francia vince perché è multietnica". Ecco il nuovo mantra politicamente corretto dei padroni del discorso turbomondialisti. Ecco la nuova trovata per far passare obliquamente la nuova globalcatechesi a nocumento dei popoli d'Europa, di modo che accettino con ebete euforia la costante deportazione di schiavi dall'Africa, pensando che si tratti di feconda multietnicità e non di schiavismo mondialista e di padronato cosmopolita.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).