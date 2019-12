Morti sul lavoro? L'operaio non è categoria cool per gli eroi dell'arcobaleno

Accade a Piacenza. Nel civilissimo Nord, come sempre lo celebra il logo unificato politicamente corretto. Accade che una operaia di sessantasei anni muore schiacciata da una pressa, tra atroci sofferenze. Ma non importa niente a nessuno, perché le morti sul lavoro non interessano e l'operaio non è una categoria cool per gli eroi dell'arcobaleno. E, infatti, nessun arcobaleno è stato fatto sventolare dai pretoriani del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto. Nessuno, poi, che abbia avuto l'onestà di ribadire l'ovvio. Ossia che a sessantasei anni, anziché morire sul posto di lavoro, si dovrebbe stare a casa in pensione. Questo, almeno, in un mondo meno osceno.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).